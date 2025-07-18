Yargıda "3D" teknolojisi: Olay anı animasyonla canlandırılıyor

Adli yargılamalarda sanal gerçeklik ve 3D modelleme, Yargıtay'da görülen temyiz aşamasındaki bilirkişi raporunda kullanıldı.

REKLAM advertisement1

Bu teknolojiyle polis tutanakları, Adli Tıp raporları ve tanık ifadeleri birleştirilerek olayın animasyonu oluşturuldu. Avukat Tolga Temtek, sürecin nasıl işlediğine ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

“YARGITAY’DA TEMYİZ AŞAMASINDA KULLANDIK”

Temtek, “Bu simülasyonla birlikte dava aşamasında somut olayın hakimin, savcının gözünde daha iyi canlanabilmesi için olayı daha iyi kavrayıp maddi gerçeğe ulaşımda daha bir kolaylık sağlamak adına böyle bir yönteme giriştik. Biz bunu önce Yargıtay’da bir temyiz aşamasında kullandık.” dedi.

“SOMUT GERÇEĞİ YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Olay anına ilişkin canlandırmanın nasıl hazırlandığına yönelik Temtek, “Olayı biz tasvir ediyoruz nasıl gerçekleştiğini, gerçekleşme ihtimallerinden bahsediyoruz ve müvekkilin beyanları doğrultusunda somut gerçeği yansıtmaya çalışıyoruz. Olay yeri inceleme raporları burada çok geçerli oluyor. Tanık beyanları, deliller, dosyadaki tüm deliller kapsamında görüntüler ortaya çıkartılıyor. Bu animasyon sayesinde olay bir nevi gözlerinden yeniden canlanıyor.” ifadelerini kullandı.