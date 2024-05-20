ILGAZ KURTARILDI

Kayalıklara sürtünerek ellerini çözen Ilgaz, uzaktan geçen bir yük gemisine bağırarak sesini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ilgaz tek çarenin ufakta gördüğü karaya yüzerek gitmek olduğunu düşünerek kıyafetleri ağırlık yapmasın diye çıkarttıktan sonra kendini denize bıraktı. Ceylin ve Yekta'nın ulaştığı Dilan sayesinde Çınar serbest kaldı. Ceylin, Eren ve İclal tahmin yürüterek gelen sinyaller doğrultusunda ıssız bir adaya bırakılmış olabileceğini düşündü. İclal, 'hayırsız ada' şeklinde bilinen Sivri Ada'nın en uygun yer olduğunu söyledi. Ekipler Sivri Ada'da arama yaparken Ilgaz'ın kanlı iplerini bulduğu an, Ceylin'e de bir telefon geldi. Ilgaz'ın hastanede olduğu öğrenen herkes soluğu yoğun bakım ünitesinde aldı. Ilgaz tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.