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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalova'da evde çıkan yangında bir kadın ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Yalova'da evde çıkan yangında bir kadın ölü bulundu

        Yalova'daki evde çıkan yangına müdahale eden ekipler, 54 yaşındaki yatalak kadını ölü halde buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:47
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        Evde çıkan yangında bir kadın ölü bulundu
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        İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale ederek kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıktığı evin odasında Ümmügül Göcük'ün (54) cansız bedenini buldu.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Göcük'ün cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        MS hastası ve yatalak olduğu belirtilen kadının, yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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