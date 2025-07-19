Westerlo: 3 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor.

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Karadeniz ekibi, hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Samsunspor'un tek golü 17. dakikada Holse'den gelirken Westerlo'nun gollerini ise 39. dakikada Rommens, 50. dakikada Ferri ve 70. dakikada Keybus kaydetti. Westerlo-Samsunspor mücadelesi şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlandı. Samsunspor'un HT Spor'da yayınlanacak bir diğer hazırlık maçı: 1 Ağustos Cuma / 20.00 USL Dunkerque-Samsunspor

AVRUPA MACERASI DA HT SPOR'DA! İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. 🔴⚪️ Samsunspor'un hazırlık ve UEFA Avrupa Ligi play-off maçları şifresiz yayınla HT Spor'da! 📺



🗓️ 19 Temmuz 🕗 20.00

🔹 KVC Westerlo-Samsunspor



🗓️ 1 Ağustos 🕗 20.00

🔹 USL Dunkerque-Samsunspor



⏳ UEFA Avrupa Ligi play-off turu pic.twitter.com/5I6kY9DLbp — HT Spor (@HTSpor) July 17, 2025 HT SPOR FREKANSLARI Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri HT SPOR CANLI Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam REKLAM Frekans: 11837 Vertical (Dikey) Sembol Oranı: 30000 HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar: Türksat 4A 11837 V 30000 2/3 Digitürk: 75. Kanal D-Smart: 79. Kanal Tivibu: 87. Kanal Kablo TV: 227. Kanal TV+ : 73. Kanal