Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Wagner Pina: Trabzonspor'da hedef her zaman şampiyonluktur - Trabzonspor Haberleri

        Wagner Pina: Trabzonspor'da hedef her zaman şampiyonluktur

        Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, örnek aldığı tek oyuncunun Messi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzonspor'da hedef her zaman şampiyonluk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz ekibinin Palandöken Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antrenman öncesi bordo-mavili ekibin yeni transferi Wagner Pina, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kendisini Trabzonspor’a getiren özelliğinin hem savunmada hem hücumda takıma yardımcı olmak şeklinde özetleyen Wagner Pina, "Enerjimle birlikte sahada her zaman bunu vermeye çalışan bir oyuncuyum. Oyuncular burada başarı kazandıkça o kültürden, ülkeden oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. Ben de devam eden seriden biriyim diyebilirim. Onlar gibi burada iz bırakmak istiyorum" dedi.

        "İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

        Teknik Direktör Fatih Tekke’nin oyun mantalitesini "iyi" olarak tarif eden Pina, "Bekler çok önemli. Ancak bizim oyunumuzda bütün oyuncuların önemli görev ve rolü var. Bireysel olarak takıma faydalı olmak istiyoruz. En önemli olan kolektif başarı. Biz de bunun peşinde koşuyoruz. Hocamız çok iyi bir antrenör ve bizlerle sürekli konuşuyor. Oyun mantalitesini bize aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedefim burada başarılı olup, takıma yardımcı olabilmek. Trabzon'un iyi bir takım ve iyi bir şehir olduğunun farkındayım. Uzun yıllar bu forma ile hizmet edebilmeyi hedefliyorum. Djaniny benim adıma önemli referanslardan bir tanesi. Sürekli iletişim haline olduk. Hem milli takım hem burası için önemli bilgiler verdi" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "TRABZON’DA HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

        Trabzonspor’un iyi bir kadrosu olduğunu vurgulayan Wagner Pina, "Aramıza katılan hem genç hem de tecrübeli isimlerin iyi oyuncu olduğunu görebiliyorum. Kalite bir kadromuz var. Hocamızın bize aşıladıkları ile başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'da oynuyorsanız hedef her zaman şampiyonluktur. Bunu başaracak, hedeflere ulaşacak bir kadromuz var. Kendimi genç bir oyuncu olarak görüyorum. Geliştirmem gereken birçok yönüm var. Üçüncü bölgede son dokunuşlarda biraz daha gelişmem gerekiyor. Sürekli bunların üzerine çalışıyor ve çaba harcıyorum" diye konuştu.

        "TRABZONSPOR'UN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Wagner Pina, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Ligi tanıyordum. Portekiz'de oynarken burası hakkında bilgim vardı. Avrupa'daki çok iyi oyuncular Türkiye ligini tercih ediyor. Buranın iyi bir lig olduğu bilincindeydim. Trabzonspor'u da biliyordum. En sevdiğim oyunculardan Oscar Cardozo burada oynuyordu. Onun sayesinde daha iyi tanımış oldum. Benim pozisyonumun oyuncusu değil ama örnek olarak gördüğüm tek oyuncu Messi. Taraftarımızın çıktığımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç şüphe duymasınlar. Sahada her zaman Trabzonspor'un hedefleri doğrultusunda mücadele edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Habertürk Anasayfa