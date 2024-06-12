2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaç puanda?
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nca (FIVB) düzenlenen, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü ve son hafta karşılaşmaları başlıyor. Turnuvayı ilk sekizde tamamlayan takımlar finallere katılma hakkı kazanıyor. İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve Filenin Sultanları son durumu...
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Filenin Sultanları’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı 12 Haziran'da başlıyor. VNL'in üçüncü ve son haftası yaşanırken Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu araştırılıyor. Filenin Sultanları puan durumu sıralaması ve maç programı merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü itibarıyla FIVB Milletler Ligi puan durumu...
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MİLLİLERİMİZ İLK SEKİZDE YER ALIRSA FİNALDE!
8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
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VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1. Polonya - 24 Puan
2. Brezilya - 22 Puan
3. İtalya - 22 Puan
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4. Japonya - 18 Puan
5. Türkiye - 21 Puan
6. Çin - 18 Puan
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7. ABD - 16 Puan
8. Kanada - 15 Puan
9. Hollanda - 12 Puan
10. Dominik Cumhuriyeti - 9 Puan
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FIVB MİLLERLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya
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