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        Haberler Bilgi Spor Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: 2024 Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada?

        2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaç puanda?

        Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nca (FIVB) düzenlenen, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü ve son hafta karşılaşmaları başlıyor. Turnuvayı ilk sekizde tamamlayan takımlar finallere katılma hakkı kazanıyor. İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu ve Filenin Sultanları son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:54
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        • 1

          Filenin Sultanları’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı 12 Haziran'da başlıyor. VNL'in üçüncü ve son haftası yaşanırken Voleybol Kadınlar Milletler Ligi puan durumu araştırılıyor. Filenin Sultanları puan durumu sıralaması ve maç programı merak ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü itibarıyla FIVB Milletler Ligi puan durumu...

        • 2

          MİLLİLERİMİZ İLK SEKİZDE YER ALIRSA FİNALDE!

          8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

        • 3

          VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

          1. Polonya - 24 Puan

          2. Brezilya - 22 Puan

          3. İtalya - 22 Puan

        • 4

          4. Japonya - 18 Puan

          5. Türkiye - 21 Puan

          6. Çin - 18 Puan

        • 5

          7. ABD - 16 Puan

          8. Kanada - 15 Puan

          9. Hollanda - 12 Puan

          10. Dominik Cumhuriyeti - 9 Puan

        • 6

          FIVB MİLLERLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland

          13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

          15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye

          16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya

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