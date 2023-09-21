Bugünden bakınca anlamsız bir geçiş olsa da bu tercih nostaljik olarak çekiciydi. Sampdoria, Montella'nın oyuncu olarak ilk Serie A kulübüydü ve en üst ligdeki en verimli üç yıllık dönemini burada geçirdi. Emekliliğinden kısa bir süre önce de kiralık olarak geri dönmüştü.