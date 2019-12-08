Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni rahat bir galibiyetle 5-2 mağlup ederken karşılaşmanın yıldızı da Vedat Muric oldu. Kosovalı yıldız Başkent temsilcisine iki gol birden atarken mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric sahaya çıktığında maçın coşkusu, oynama arzusu ve isteğiyle ağrılarını unuttuğunu, sakat olan bileğinin aklına gelmediğini söyleyerek, “Tabiri caizse Allah’a emanet gidiyoruz” dedi.

Adalesinde ağrı hissedince riske girmeyerek oyundan çıktığını kaydeden Vedat Muric, “Aslında 5 gündür takımla birlikte idman yapmıyorum. O yüzden bileğimi korurken, adaleden ya da başka bir yerden sıkıntı yaşayabileceğimizi konuşmuştuk sağlık ekibiyle. Antrenman eksikliğinden dolayı arka adalemde hafif bir ağrı hissettim. Skor lehimizeyken çok da riske girmek istemedim. Sivas maçına kadar önümüzde 7-8 günlük bir süreç var. 2-3 gün sonra yüzde yüz olacağımı düşünüyorum” dedi.



“Ben hiçbir zaman kendime bir gol hedefi koymuyorum” diyen Kosovalı golcü, “Goller ya da asistle takıma katkı sağlarsam çok mutlu oluyorum. Benim attığım gollerden önce takımın kazanması çok önemli. Ben hiçbir zaman kendime gol hedefi koymuyorum. Çünkü eğer belli bir hedef koyup, o gol sayısına ulaşırsam bir rehavet olacağını düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar atmaya çalışıyorum. Gol olur asist olur takıma katkı sağlarsam o kadar benim için iyi olur” dedi.

Kadıköy'de gol atmanın bambaşka bir duygu olduğunu dile getiren Vedat "Kadıköy'de taraftarlarımız önünde gol atmak, taraftarlarımızın senin attığın golle sevinmesi inanılmaz bir duygu. Başka bir statta bu atmosferi bu coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum. " ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili durumu da paylaşan Vedat, "Aslında çok fazla ağrım olmasına rağmen, maça çıkarken sağlık ekibiyle konuştuğumuzda benden kendimi korumamı istiyor. Ancak sahaya çıkarken maçın coşkusuyla arzusuyla isteğiyle ağrıyı unutuyorsun, sahada aklıma bileğim gelmiyor, düşünmüyorum Tabii caizse Allah’a emanet gidiyoruz" yorumunu yaptı.

"KOSOVA MİLLİ TAKIMI’NIN SON İKİ MAÇINDA OYNAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kosova Milli Takımı’nın İngiltere ve Çekya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadığı için çok üzgün olduğunu belirten Vedat Muric, “Eğer benim sakatlığımdan 10 gün sonra milli maçlar olsaydı bir şekilde oynamayı denerdim. Sıcağı sıcağına olduğu için oynamamın riski çok fazlaydı, o maçlarda oynamadığım için çok üzgünüm. Sonuçta milli maçlarda farklı atmosfer oluyor. Ülkeniz için oynadığınız için farklı bir duyguyla oynuyorsunuz. Kosova Milli Takımı olarak bir şansımız daha var inşallah Mart ayında önümüzdeki iki maçı kazanırsak Euro 2020’ye katılacağız” dedi.

"SİVAS KARŞISINDA DİKKATLİ OLACAĞIM"

G.Birliği maçında sarı kart görerek, ceza sınırına ulaşan Vedat Muric, “Sahaya çıktığımda sakatlık ya da kart aklıma gelmiyor. Ama kart ceza sınırına ulaştım. Sivas maçı sonrası Beşiktaş derbisi oynayacağız. Bu nedenle dikkat etmek zorundayım ve dikkat edeceğim” ifadelerini kullandı.