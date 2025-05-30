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        Haberler Gündem 3. Sayfa Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!

        Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:01
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        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
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        Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

        113 ÖĞRENCİ HASTANEYE GİTTİ

        AA'daki habere göre bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu ifade edildi.

        "ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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        #Sinop
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