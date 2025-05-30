Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.