Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında Valiler-Kaymakamlar Kararnamesi yer aldı. 28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararnameye göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Ayrıca 2 ilin valisi değişirken 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması yapıldı. İşte, 2025 Valiler Kararnamesi ile valisi değişen iller listesi...