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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 29 MAYIS 2025: Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları haftanın dördüncü iş gününe düşüşle başladı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. Ancak ilerleyen saatlerde sarı metal kayıplarını geri aldı. Ons altın 3 bin 281 lira seviyesindeyken, gram altın ise 4 bin 161 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 07:50 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:03
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