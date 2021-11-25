ÖZGE BORAK



Haziran 2019. Bundan birkaç ay sonra kısa da olsa yine görüştük ama sonrası pandemi... Şehirler ayrı, hastalıklar, yine taşınmalar... Hiç görüşemedik. Seni neredeyse son görüşüm olduğunu bilseydim ne mi yapardım? Yine aynısını... Sarılırdım, öperdim, yine 'Canım kardeşim' derdim. Özledim... Ne diyelim, sağlık yerinde olsun da... Hüzünlü 'tbt' oldu bu ama çok sevgi dolu.