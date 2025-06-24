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        Haberler Magazin Ünlülerin tatil modu - Magazin haberleri

        Ünlülerin tatil modu

        Yaz sezonunun başlamasıyla ünlüler, soluğu tatil beldelerinde aldı. Aslıhan Güner; otel, Esra Akkaya ise kamp tatilini tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:08
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        Kamp modu otel modu
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        Havaların ısınmasıyla birlikte ünlü isimler, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde almaya devam ediyor. Kimi tatilin tadını kamp yaparak çıkarırken kimi de otel tatilinde keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Esra Akkaya, Muğla'nın Bodrum İlçesine bağlı bir kamp alanında güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

        Esra Akkaya
        Esra Akkaya

        Esra Akkaya, çektirdiği fotoğraflarını ise "Hâlâ kamp... Hep kamp... Benim için en güzeli" notuyla yayımladı.

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        Aslıhan Güner ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile Antalya'da tatil yapıyor.

        Aslıhan Güner
        Aslıhan Güner

        Aslıhan Güner, tatiline ait fotoğrafları, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

        Oyuncunun bu kez yeşil renkli bir bikini giydiği görüldü.

        Aslıhan Güner, çektirdiği fotoğrafları; "Deniz kızı modu" notuyla yayımladı.

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        #esra akkaya
        #Aslıhan Güner

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