Ünlülerden 'Sultanlar'a; "iyi ki varsınız"
'Filenin Sultanları'; şampiyon oldu, Türkiye sevince boğuldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı. Daha önce iki kez finale çıkan Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Duygularımızı en güzel şekilde Doğa Rutkay Kamal ifade etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde tarih yazarak ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
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Takım kaptanı Eda Erdem şöyle dedi; "Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar.
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Bütün ülke şöyle cevap verdi; "Bize büyük bir gurur yaşattınız. Kucak dolusu sevgiler."
Nefes kesen bir maçta şampiyonluğa uzanan Filenin Sultanları'nın yaşattığı zafer, ünlü isimleri de mutlu etti, gururlandırdı.
O isimlerden Doğa Rutkay Kamal, duygularımıza tercüman oldu.
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DOĞA RUTKAY KAMAL
Sizlere bakınca; geleceği umudu, yaşama sevincini, her şeye rağmen dirençli olmayı, çalışmayı, azmi, bitmeyen başarıyı, enseyi karatmamayı görüyorum. Sizlere bakınca Cumhuriyet'in kızlarını, sizi doğuran, büyüten, okutan, eğiten harika insanlar görüyorum. Sizlere bakınca çok mutlu oluyorum çok. İyi ki varsınız kızlar. Size her şey çok yakışıyor.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Siz orada nefes nefese, biz ekran başında… Bu gece de kalbimiz sizinle attı evlatlar... Bu büyük bir başarı. Siz kendinize, biz size inandık. Ve işte Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu... Bize üst üste yaşattığınız bu büyük gurur için size sonsuz teşekkürler. Azminize, gücünüze, emeğinize sağlık. Hepinize sıkı sıkıya sarılıyorum. İyi ki varsınız Filenin Sultanları...
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FİLİZ AKIN
Avrupa Şampiyonuyuz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında...
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HÜLYA AVŞAR
Şampiyon belli ikinci kim? Tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz ♥️♥️
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YLIMAZ ERDOĞAN - BKM
Cumhuriyetimizİn 100'üncü yılında bize bu büyük gururu yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsek az. Tebrikler Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları...
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DEMET AKBAĞ
Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları... Ülkeyi sevince boğdunuz, emeklerinize sağlık...
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SALİH BADEMCİ
Söyleyecek söz mü var?
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BURCU KARA
Gururumuzsunuz kızlar. Her daim yanınızdayız.Yolunuz açık olsun. Şampiyonluk tüm Türkiye'ye, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl armağanı olsun.
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FERHAT GÖÇER
Milli gururumuz Filenin Sultanlar...
Avrupa şampiyonluğumuz kutlu olsun.
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MAHSUN KIRMIZIGÜL
Yaşattığınız gurur için, hepinize binlerce kez teşekkürler. Muhteşemsiniz.
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NERGİS KUMBASAR
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SÜHA UYGUR
Bizi çok mutlu ettiniz…
Hepinizin yüreğine sağlık..
Şampiyonluk sonuna kadar hak ettiniz…
Ülkemizi ve bayrağımızı gururlandırdınız…
Hepinize yürekten teşekkürler…
Tarih böyle yazılır…
Boş ve gereksiz konuşarak değil …
Önünüzde saygıyla eğiliyorum…❤️
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ŞAHAN GÖKBAKAR
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MUSTAFA SANDAL