Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlandı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı! Türkiye nefesini tutup Filenin Sultanları'nın zaferini birçok ilde meydanlara kurulan dev ekranlarda izledi. Şampiyonluğun ardından ise Türkiye sokağa döküldü...
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Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı tarihi bir zafer ile 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
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Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlarda izledi.
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Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.
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İşte Türkiye, Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu böyle kutladı:
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