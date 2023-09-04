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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlandı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı! Türkiye nefesini tutup Filenin Sultanları'nın zaferini birçok ilde meydanlara kurulan dev ekranlarda izledi. Şampiyonluğun ardından ise Türkiye sokağa döküldü...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 01:38 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:38
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          Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı tarihi bir zafer ile 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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          Türkiye genelinde milyonlarca kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranlarda izledi.

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          Gelen şampiyonluk sonrası meydanlarda kutlama yapıldı.

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          İşte Türkiye, Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu böyle kutladı:

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