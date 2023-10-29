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        Haberler Magazin Ünlülerden Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel mesajlar - Magazin haberleri

        Cumhuriyet 100 yaşında

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı, coşkuyla kutlanıyor. Tüm yurdumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimiz bayraklarla donatıldı. Düzenlenen törenlerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti kuranlar yâd ediliyor. Cumhuriyetin ne zor şartlar altında kurulduğu ve öneminin altı çiziliyor. Ünlüler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı için duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:18
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        • 1

          "Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
          Mustafa Kemal Atatürk

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          TÜRKAN ŞORAY

          Atam! Bize emanet ettiğin Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız.

        • 3

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          Büyük Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. İşgal altındaki anadolu topraklarını halkıyla büyük bir kurtuluş ile başederek kurtaran ve bize Cumhuriyetimizi armağan eder. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Ata'mızın silah - dava arkadaşlarına minnetimiz ve saygımız sonsuzdur.

        • 4

          ALİ SUNAL

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Ata’ma minnetle...

        • 5

          AHMET KURAL

          Mustafa Kemal Atatürk’ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Hepimize kutlu ve mutlu olsun. Daha nice yüz yaşlara.

        • 6

          YILMAZ ERDOĞAN

          Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, hep birlikte gururla ileriye... Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!

        • 7

          GÜLSE BİRSEL

          Geçmiş, bugün, gelecek...
          Hep Atatürk'le, hep Cumhuriyetle...

        • 8

          AJDA PEKKAN

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.... Minnet ve Saygıyla...

        • 9

          DEMET AKBAĞ

          Sana olan sevgi ve özlem yıllar geçtikçe daha da katlanarak büyüyor Atam... 100 yıldır minnettarız, sonsuza kadar da minnettar kalacağız.

        • 10

          CEM YILMAZ

          Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk, 100'üncü yılda da seni kalpten özlüyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Çok yaşa Cumhuriyetim.

        • 11

          TARKAN

          Sen rahat uyu
          Yüreğimizdesin her an
          Sen rahat uyu
          Biz hep izindeyiz Atam

        • 12

          GUPSE ÖZAY

          Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet, 100 yaşında...
          Kızım, senin de ilk Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

        • 13

          FERHAT GÖÇER

          Nice 100 yıllara...

        • 14

          DENİZ BARUT

          Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ve nicelerinin ilk gününü kutlayacağız…
          İnançla, “birinci vazifemiz”in farkında nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz… Kimse 'Türk'ü senin kadar sevmedi. Kimse bu vatanı senin kadar sahiplenmedi. Burdayız, izindeyiz, yılmadan kurduğun laik, aydınlık Cumhuriyetin bekçisiyiz…Özlemin dinmez, hakkın ödenmez…
          Seni, dinlemeyi en sevdiğin seslerden biriyle anıyorum Atam…
          Kutlu olsun şanlı Türk Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılı…

        • 15

          RUHİ SARI

          Cumhuriyet, düşüncesi hür, vicdanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk

        • 16

          TİLBE SARAN

          "…gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir…" Seninle gülmüştük 100 yıl, gene güleceğiz… Söz!

        • 17

          KAAN URGANCIOĞLU

          1923 - 2023
          Cumhuriyetimiz 100 yaşında
          Saygıyla, umutla, inançla, çalışarak nice yüzyıllara...

        • 18

          GÖKSEL

          Bu Cumhuriyet senin izinde yüzyıldır bizim. Bu vatanda bir yüzyılı kutlarken seni minnetle anıyoruz...

        • 19

          MURAT BOZ

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet.

        • 20

          EBRU AKEL

          Mustafa Kemal Atatürk’ün Ata’mızın cesur ve güçlü bir liderin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı... Bugün, yarın ve hatta yüzyıllar sonra Cumhuriyetimizin izinde, O’nun sönmeyen ışığında... Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun! Ne mutlu Türk’üm diyene.

        • 21

          DOĞA RUTKAY

          Sanatçıya "Sanatçının eli öpülür", köylüye "Köylü milletin efendisidir", öğretmene "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır", doktora "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" dedi. Minnetle. ilelebet saygıyla...

        • 22

          DEVRİM YAKUT

          Kutlu olsun 100'üncü yıl... Bin yıllar yaşasın Cumhuriyetimiz.

        • 23

          ŞEBNEM ÖZİNAL

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.

        • 24

          FUNDA ARAR

          Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.

        • 25

          FADİK SEVİN ATASOY

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. İstiklalimiz tüm dünyaya her daim örnek olsun.

        • 26

          SÜHA UYGUR

          Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canını veren tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun.

        • 27

          KENAN DOĞULU

          Dalgalan şanlı bayrağım, gölgende hep özgürlük olsun, kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet.

        • 28

          TOLGAHAN SAYIŞMAN

          Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümü, sadece bir geçmişi kutlama fırsatı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik büyük bir vizyonun başlangıcıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz olmak üzere bu Cumhuriyetin kurulmasına vesile olan herkesin ruhları şad olsun. Cumhuriyet’imizin 100'üncü yılı kutlu olsun.

        • 29

          MURAT CEMCİR

          Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

        • 30

          HÜLYA AVŞAR

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.

        • 31

          DEVRİM ÖZKAN

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı en büyük bayramdır. Kutlu olsun!
          Ne mutlu bugüne şahit olabilmek, ne gururlu!
          Atam! Sen ne büyük bir akılsın, ne büyük bir fikirsin!
          Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm dünya için örnek bir lidersin!
          Cesaretin, aklın, vicdanın ve karakterin en büyük temsilisin!
          Bin minnet, bize emanet ettiğiniz bu vatana, bu bayrağa, bu Cumhuriyet'e, bin rahmet, bu uğurda canını feda etmiş, askere, kadına, çocuğa... Sen çok yaşa Cumhuriyet, sen çok yaşa!

          Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe... Ne mutlu Türk'üm diyene! Çok yaşa Cumhuriyet Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.

        • 32

          EBRU GÜNDEŞ

          Daha nice güzel yıllara şanslı Cumhuriyetim ne mutlu Türk'üm diyene.

        • 33

          HALE SOYGAZİ

          Minnet ve özlemle... Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.

        • 34

          MİNE ÇAYIROĞLU

          Cumhuriyetimiz 100 Yaşında! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Kutlu Olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Atam izindeyiz.

        • 35

          FİLİZ AKIN

          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını böyle gururla, coşkuyla kutlarken Ata'mızın en büyük armağanı için başta kendisi ve tüm bu uğurda emek vermiş olanlara teşekkür ediyor ve bugün bu özgür vatanda nefes alıyorsam onları bunun bedelini ödedikleri için sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum...

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