Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekât bölgesindeki bir mağarada arama - tarama çalışmaları sırasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit düşmesi, yüreklerimizi dağladı...

MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi Haberi Görüntüle

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Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak, Berk Oktay, İbrahim Tatlıses ile Ümit Erdim, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Ülkemizin güvenliği, huzuru için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın acısıyla yüreğimiz yandı. Ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhu şâd, mekânları cennet olsun.

Türkan Şoray: Şehitlerimize yüreğimiz yandı. Ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Ruhları şad olsun.

Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Kenan Doğulu: Pençe - Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılarını yüreklerimizde hissettiğimiz şehit ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, tedavi gören yiğit askerlerimizin de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bayrağımızı göklerde dalgalandıran tüm Mehmetçiklerimize minnetle... Milletimizin başı sağ olsun.

Ümit Erdim: Başımız sağ olsun. Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama - tarama faaliyeti yürütüldüğü esnada metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. İbrahim Büyükak: Şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Berk Oktay: Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazına maruza kalan 19 Askerimizden 12'si şehit oldu. Türk milletinin başı sağ olsun. İbrahim Tatlıses: Pençe-Kilit Harekâtı'nda olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.