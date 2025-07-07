Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

        Ünlüler, üzüntülerini paylaştı

        Pençe - Kilit Harekât bölgesinde bulunan, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı tepedeki bir mağarada arama - tarama faaliyeti sırasında 19 askerimiz, metan gazından zehirlendi. 12 askerimiz, şehit düştü. Ünlüler, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüreğimiz yandı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekât bölgesindeki bir mağarada arama - tarama çalışmaları sırasında metan gazından dolayı 12 askerimizin şehit düşmesi, yüreklerimizi dağladı...

        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak, Berk Oktay, İbrahim Tatlıses ile Ümit Erdim, başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

        Hülya Koçyiğit: Ülkemizin güvenliği, huzuru için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın acısıyla yüreğimiz yandı. Ailelerine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhu şâd, mekânları cennet olsun.

        Türkan Şoray: Şehitlerimize yüreğimiz yandı. Ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Ruhları şad olsun.

        Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

        Kenan Doğulu: Pençe - Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılarını yüreklerimizde hissettiğimiz şehit ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, tedavi gören yiğit askerlerimizin de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bayrağımızı göklerde dalgalandıran tüm Mehmetçiklerimize minnetle... Milletimizin başı sağ olsun.

        Ümit Erdim: Başımız sağ olsun. Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama - tarama faaliyeti yürütüldüğü esnada metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

        İbrahim Büyükak: Şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

        Berk Oktay: Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazına maruza kalan 19 Askerimizden 12'si şehit oldu. Türk milletinin başı sağ olsun.

        İbrahim Tatlıses: Pençe-Kilit Harekâtı'nda olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ünlüler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Habertürk Anasayfa