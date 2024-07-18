Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli için Johnny Depp'li 30. yıl konseri

        Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli için Johnny Depp'li 30. yıl konseri

        Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin müzikte 30'uncu yılını kutladığı özel konserde Johnny Depp, Will Smith, Russell Crowe ve Ed Sheeran sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, müzikteki 30'uncu yılını İtalya'da verdiği konserle kutladı.

        • 2

          Johnny Depp, görme engelli müzisyenin özel konserinde, Bocelli için gitar çaldı.

        • 3

          61 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Depp, Bocelli'nin memleketi Lajatico şehrinde bir açık hava amfitiyatrosu olan Teatro del Silenzio'da 65 yaşındaki Bocelli ile birlikte sahnede beğenilen bir performans sergiledi.

        • 4

          Bocelli'nin üç gecelik müzik etkinliğinde aralarında Ed Sheeran (33), Will Smith (55) ve Russell Crowe'un (60) da bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro yer aldı.

        • 5

          Bocelli, hem Depp ile hem de diğer yıldızların sahne geçidinden görüntüleri Instagram'da paylaştı.

        • 6

          Hollywood yıldızları Russell Crowe ve Will Smith de Bocelli'nin özel gecesinde sahnede şarkı söyledi.

        • 7

          Bocelli aynı zamanda sahne arkasından görüntüleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

          Johnny Depp, Bocelli'nin elini öperek saygı gösterisinde bulundu.

        • 8

          Depp, bir başka videoda Bocelli'nin 12 yaşındaki kızı Virginia Bocelli ile poz verirken görülüyor.

        • 9

          Depp ve Will Smith, sahne arkasında selamlaşırken kameraya yansıdı.

        • 10

          Depp, Smith'in oğlu Jaden Smith ile de sarılarak selamlaştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı