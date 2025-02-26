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        Haberler Gündem İnfo Grafik Ukrayna’nın maden ve mineral zenginliği

        Trump’ın iştahını kabartan Ukrayna’nın maden ve mineral zenginlikleri

        ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çok kısa bir süre içinde bitireceğini dair açıklamalarda bulunmuştu, ancak bunu nasıl yapacağına dair bilgi vermemişti. ABD-Rusya hattında görüşmeler devam ederken Trump, Zelenskiy ile yaptığı anlaşmayla Ukrayna'nın nadir elementlerinin yarısına ortak olmaya çalışıyor. Peki Ukrayna'nın nadir element ve maden zenginlikleri neler?

        Giriş: 26.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:15
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        #Ukrayna nadir elementler

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