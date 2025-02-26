Trump’ın iştahını kabartan Ukrayna’nın maden ve mineral zenginlikleri
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çok kısa bir süre içinde bitireceğini dair açıklamalarda bulunmuştu, ancak bunu nasıl yapacağına dair bilgi vermemişti. ABD-Rusya hattında görüşmeler devam ederken Trump, Zelenskiy ile yaptığı anlaşmayla Ukrayna'nın nadir elementlerinin yarısına ortak olmaya çalışıyor. Peki Ukrayna'nın nadir element ve maden zenginlikleri neler?
Giriş: 26.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:15