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        Haberler Gündem İnfo Grafik ÖTV’de neler değişti?

        Yeni ÖTV oranları

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında kapsamlı bir değişime gidildi. En düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak yürürlüğe girdi. Yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirildi. Plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. Bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacmi de dahil edildi

        Giriş: 24.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:33
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        #ÖTV

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