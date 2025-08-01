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        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu. Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak, 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle, 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

        Giriş: 01.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:21
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        #suça karışmış çocuklar
        #suça sürüklenen çocuk
        #Mağdur çocuk

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