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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Uğur Çiftçi, Sivasspor camiasından özür diledi - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Uğur Çiftçi, Sivasspor camiasından özür diledi

        Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, geçen sezon taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle camiadan özür diledi. Çiftçi, "Biz bir aileyiz. Her ailenin içinde böyle şeyler olabilir. Eğer benim de bir hatam, kusurum varsa affola. Çünkü Sivaslıyım, kendi memleketimde futbol oynuyorum ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:42
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        Uğur Çiftçi, Sivasspor camiasından özür diledi
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        Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Başkan Karagöl, kaptan Uğur Çiftçi'nin gelecek sezon 58 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

        BAŞKAN KARAGÖL: BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZA HAYIRLI BİR SEZON DİLİYORUM

        Kulübün 2025-2026 sezonu kamp çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Karagöl, "Bu sene kampımız Sivas'ta gerçekleşecek. Zaman zaman hazırlık maçlarımız için şehir dışına çıkacağız. Yeni teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ve ekibine de tekrar hoş geldiniz diyorum" cümlelerine yer verdi.

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        Takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye gelen tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih ettiği için teşekkür eden Karagöl, "Birkaç haftadır kendisiyle ilgili çok ciddi teklifler olmasına rağmen, bu sezon ‘58. yıl, Vefa Sezonu’ diyerek bu teklifleri elinin tersiyle iten kaptanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon hep beraber, ait olduğumuz yere, evimiz olan lige tekrar çıkacağımıza; teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarımız, camiamız, şehrimiz ve bütün Sivaslılar olarak canı gönülden inanıyoruz. Bu sene, buraya yıllarca emek vermiş, bu memleketin evladı olan Uğur Çiftçi kardeşimiz yeni sezonda 58 numaralı formayı giyecek. Ona ve bütün futbolcularımıza hayırlı, güzel ve sonunda mutlu olduğumuz bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

        UĞUR ÇİFTÇİ: BİR HATAM, KUSURUM VARSA AFFOLA

        Kaptan Uğur Çiftçi de geçtiğimiz sezon kötü bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere futbol bir takım oyunu. Bireysel hiçbir başarıya ulaşamayız. Demek ki biz biraz takım olamadık, bu da sonuca yansıdı. Çok üzgünüz, bu durum bizi hiç mutlu etmedi. Neredeyse yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Bu olaydan ötürü Sivasspor taraftarından, camiamızdan, dünyadaki bütün Sivaslılardan takım kaptanı olarak ben ve takım arkadaşlarım özür diliyoruz" diye konuştu.

        Geçtiğimiz sezon yaşanmaması gereken bazı olayların yaşandığını ve bu nedenle üzgün olduğunu söyleyen Çiftçi, "Biz bir aileyiz. Her ailenin içinde böyle şeyler olabilir. Eğer benim de bir hatam, kusurum varsa affola. Çünkü Sivaslıyım, kendi memleketimde futbol oynuyorum ve bundan gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon, 58. yılımızda; taraftarımızla, hocamızla, başkanımızla birlikte bunun altını çizerek söylüyorum kupayı sezon sonunda kaldıracağımıza inanıyorum. Bunun için siz taraftarlarımızdan; yaz demeden, kış demeden geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Biraz daha çok desteğinizi ve arkamızda itici güç olmanızı istiyorum. Her şey Sivasspor için. Hepimizin amacı bir; Sivasspor. İnşallah bu sene takım olarak hedeflerimize ulaşan ve benim adıma da 58. yılda şampiyon olma şerefini yaşayan bir sezon olacaktır" ifadelerini kullandı.

        OSMAN ZEKİ KORKMAZ: UĞUR DEĞERLİ BİR OYUNCU

        Süper Lig’i hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ise, "Bu mücadele çok kolay olmayacak. Zorlu bir yol bizi bekliyor. Başkanımızla ilk görüştüğümüz günde birkaç husus üzerinde, temel prensipler üzerinde konuşmuştuk. Takım yapılanmasında da başrollerden bir tanesi kaptanımız Uğur Çiftçi'ye biçilmişti. Kendi aramızda da bu rolü konuşmuştuk. O da sağ olsun, bizim ona biçtiğimiz bu role; takımın başında kalarak, yani bu sıkıntılı süreçte sorumluluğu omuzlayarak cevap verdi. Uğur Çiftçi, ülke genelinde futbol piyasasında değerli bir yeri olan bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

        Futbol sahasında zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşanabileceğini kaydeden Korkmaz, "Bu hepimiz için geçerli. Fakat bu durumları, olayın sadece son noktasından değerlendirerek ele alırsak, bu hepimize yara verir. Süreci biraz daha; insanları bu noktaya getiren süreci ya da grupları, camiaları bu noktaya getiren süreci irdelemek lazım. Zaten kaptanımız ve pek çok takım arkadaşı bu noktadaki sorumlulukların da bilincinde olarak tekrar takımı layık olduğu yere döndürmek için sorumluluk almış durumdalar. Yaşanan tatsız hadiseleri bir kenarda bırakmamız gerekiyor. Sivas çok büyük bir şehir. Sınırları, bu coğrafi sınırlarının çoktan aşmış, uluslararası niteliğe ulaşmış bir şehir. O zaman bizler de bu camianın fertleri olarak bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Biz büyük bir aileyiz. Bazen çocuklar kendi arasında, bazen eşler kendi arasında, bazen çocuklar anne babayla kavga eder; ama aile içinde yaşanan işler aile içinde kalır ve o gerçek aile, yine dışarıya karşı kuvvetli, gerçek bir ailedir. Biz de öyle yapacağız. Yaşanan tatsızlıkları karşılıklı el sıkışarak tatlıya bağlayacağız ve bu zorlu yolda hep beraber, omuz omuza yürüyeceğiz. Kaptanımız burada, sahadaki liderimiz olacak" dedi.

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