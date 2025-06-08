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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 8 Haziran 2025: Bayramın 3. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın üçüncü günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 3. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 8 Haziran Pazar günü ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte 8 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:50
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        • 1

          Her Pazar akşamı ekranlara gelen dizi ve programların bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yayınlanacak yapımlar 8 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Teşkilat dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 3. günü televizyonda neler var? İşte 8 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi

          08:00 Acele Koca Aranıyor

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Kapıcılar Kralı

          21:45 Köşeyi Gerzek Şaban

          23:30 Kapıcılar Kralı

          01:30 Köşeyi Gerzek Şaban

          02:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          04:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:15 Görevimiz Tatil

          14:15 Bir Gece Masalı

          17:10 Çakallarla Dans 5

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster (Yeni Bölüm)

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

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        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Kara Murat Fatih’in Fermanı

          16:30 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Password

          21:45 Password

          23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı

          02:00 Yargı

          04:30 5N1K

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin İle Moda

          12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

          01:30 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

          03:15 Kaderimin Oyunu

          04:30 Türk Müziği

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:30 Hayallerinin Peşinde

          06:15 Beni Böyle Sev

          08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          15:50 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

          00:15 3’te 3

          01:30 Gönül Dağı Kurban

          03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

          14:30 Yasak Elma

          16:00 Çift Kişilik Oda

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

          23:30 Çift Kişilik Oda

          02:30 Adım Farah

          04:30 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          08:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin

          16:00 Almanya - Fransa / Canlı - UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı

          20:00 Survivor All Star Gönüllüler

          22:00 Portekiz - İspanya / Canlı - UEFA Uluslar Ligi Final Maçı

          00:15 Gazete Magazin

          04:00 Oynat Bakalım

          8 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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