Her Pazar akşamı ekranlara gelen dizi ve programların bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yayınlanacak yapımlar 8 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Teşkilat dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 3. günü televizyonda neler var? İşte 8 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı…