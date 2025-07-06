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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2025 LİSTESİ || Bugün televizyonda neler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        6 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        6 Temmuz 2025 TV yayın akışı bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:14
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        • 1

          Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 6 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Küçük Gün Işığı

          07:00 Gençliğim Eyvah

          10:00 Zembilli

          13:00 Aile Saadeti

          16:40 Güven Bana

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Password

          16:45 Amacı Olmayan Grup

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          12:30 Kuralsız Sokaklar

          00:20 Dune Gezegeni

          02:00 Yargı

          04:30 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:30 Hanım Köylü

          10:00 Ateşböceği

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:00 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Şekerpare

          22:00 Kırılma Noktası

          00:00 Kırılma Noktası

          02:00 Feryat

          03:30 Kaderimin Oyunu

          04:30 Türk Müziği

          05:30 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Kadifeden Kesesi

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Hayat Bayram Olsa

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Yedi Bela Hüsnü

          22:00 Sivri Akıllılar

          23:45 Yedi Bela Hüsnü

          01:45 Sivri Akıllılar

          03:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:03 İstiklal Marşı

          06:05 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Kaya"

          22:45 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

          01:15 Kim Gitsin?

          02:25 Seksenler

          03:20 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          13:00 Yasak Elma

          15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          00:15 Çift Kişilik Oda

          03:00 İnadına Aşk

          04:45 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

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