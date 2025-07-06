Gününü televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler sabah, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 6 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...