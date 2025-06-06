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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 6 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Haziran 2025: Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın 1. gününün akşamında televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler ''Bayramın 1. günü televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Kanalların günlük yayın akışı ile 6 Haziran Cuma günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Peki, Bugün TV'de neler var? İşte 6 Haziran 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:48
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        • 1

          Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın birinci günü yayınlanacak yapımlar 6 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Arka Sokaklar dizisinin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Peki, Bayramın 1. günü TV'de neler var? İşte 6 Haziran Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Eltilerin Savaşı

          22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

          00:30 Eltilerin Savaşı

          02:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Bir Gece Masalı

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

          22:50 Bağlılık Hasan

          02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

          04:20 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Şarkılar Bizi Söyler

          00:15 Aşka Dair

          02:30 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Aykut Enişte 2

          22:30 Aykut Enişte 2

          00:45 Sahipsizler

          03:00 Kaderimin Oyunu

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:15 Bayram Namazı

          06:30 Hangimiz Sevmedik

          10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:30 Teşkilat

          17:10 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Lingo Türkiye

          22:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

          00:50 Gönül Dağı

          03:25 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10:45 Çift Kişilik Oda

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Bizim Köylü

          22:30 Çift Kişilik Oda

          03:45 Adım Farah

          05:00 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panaroma

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 İşte Benim Stilim

          03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          6 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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