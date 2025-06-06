Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Kurban Bayramı’nın birinci günü yayınlanacak yapımlar 6 Haziran 2025 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Arka Sokaklar dizisinin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Peki, Bayramın 1. günü TV'de neler var? İşte 6 Haziran Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı…