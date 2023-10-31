Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 31 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı
Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre; Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Hayatımın Neşesi ve FOX TV'de Yabanidizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...
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TV yayın akışı 31 Ekim Salı günü için yayınlandı. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını takip ediyor. 31 Ekim akşamı Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri yayınlanıyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...
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BU AKŞAM HANGİ KANALDA NELER VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Mavi Boncuk
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 13 Dakika
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Bir Yuvam Olsun
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 İncir Ağacı
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:40 Diriliş Ertuğrul
04:50 Seksenler
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
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FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Bambaşka Biri
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
00:00 Yabani
02:30 Kirli Sepeti
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Yaz Şarkısı
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Yargı
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
05:00 Tuzak
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