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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 31 EKİM 2023 | Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışına göre hangi diziler ve filmler var?

        Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu! İşte 31 Ekim Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı

        Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı yayınlandı. Bugün TV yayın akışına göre; Show TV'de Aile,  ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Hayatımın Neşesi ve FOX TV'de Yabanidizilerinin yeni bölümleri ekrana geliyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı ile ekrana gelecek dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32
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        • 1

          TV yayın akışı 31 Ekim Salı günü için yayınlandı. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışını takip ediyor. 31 Ekim akşamı Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri yayınlanıyor. İşte 31 Ekim 2023 Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BU AKŞAM HANGİ KANALDA NELER VAR?

          SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile

          KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey

          FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri

          STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

          TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

          TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

          ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Mavi Boncuk

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile

          23:15 13 Dakika

          01:15 Kızılcık Şerbeti

          03:45 Bir Yuvam Olsun

          05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:55 İncir Ağacı

          07:10 Elimi Bırakma

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:00 Diriliş Ertuğrul

          18:00 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

          02:40 Diriliş Ertuğrul

          04:50 Seksenler

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

          16:30 Söz

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Ömer - Özel Bölüm

          20:00 Ömer

          00:15 Yalı Çapkını

          03:00 Güzel Köylü

          05:00 Aramızda Kalsın

        • 6

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.00 Bambaşka Biri

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Bu Tabak Kimin?

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Bambaşka Biri

          00:00 Yabani

          02:30 Kirli Sepeti

          04:45 Bu Tabak Kimin?

          06:00 Yaz Şarkısı

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Safir

          00:20 Aldatmak

          03:35 Mutfak Bahane

          05:35 Bir Küçük Gün Işığı

        • 8

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yaşamak Güzel Şey

          22:15 Yaşamak Güzel Şey

          00:30 Yargı

          02:45 Aşk ve Umut

          04:00 Poyraz Karayel

          05:15 Güneşi Beklerken

        • 9

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

          05:00 Tuzak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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