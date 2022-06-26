Hafta sonunda hangi film dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında birbirinden çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşacak. 26 Haziran Pazar TV yayın akışında; Gül Masalı, Hababam Sınıfı Tatilde, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Hızlı ve Öfkeli 7, Kayhan gibi birçok yapım yer alıyor. İşte 26 Haziran Pazar TV yayın akışı...