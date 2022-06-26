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TV yayın akışı 26 Haziran 2022 Pazar: Hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 26 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 26 Haziran Pazar TV yayın akışı belli oldu!

Haftanın son günü olan 26 Haziran Pazar gününde televizyon yayın akışı merak ediliyor. Hafta sonu vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler için bugün izlenecek dizi, film ve programları derledik. İşte 26 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26.06.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta sonunda hangi film dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında birbirinden çeşitli yapımlar izleyiciyle buluşacak. 26 Haziran Pazar TV yayın akışında; Gül Masalı, Hababam Sınıfı Tatilde, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Hızlı ve Öfkeli 7, Kayhan gibi birçok yapım yer alıyor. İşte 26 Haziran Pazar TV yayın akışı... 

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:30 Japon İşi

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

    22:15 Köyden İndim Şehire

    23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 Canım Annem

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Survivor Panaroma

    15:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Oscar Çöllerde

    12:40 İçimizdeki Ateş

    15:50 Sevmek Zamanı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Benim Tatlı Yalanım

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23: Fazilet Hanım ve Kızları

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