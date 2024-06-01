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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak, saat kaçta?

        TV yayın akışı 1 Haziran Cumartesi: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Cumartesi günü kanalların yayın akışında pek çok dizi ve film yer alıyor. Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Star TV'de Kocan Kadar Konuş sinema filmi izleyiciyle buluşacak. İşte TV yayın akışı listesi 1 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:22
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        • 1

          1 Haziran tv yayın akışı listesi belli oldu. Arka Sokaklar,Gönül Dağı gibi dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşuyor. Peki Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak, saat kaçta?

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümüyle Show TV’de!

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Ne Olacak Şimdi? (Yerli Sinema)

          14:45 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

          01:30 Bahar

          04:00 Baba

        • 2

          GÖNÜL DAĞI

          Gönül Dağı son bölümde Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 Beni Böyle Sev

          09:30 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          10:30 Hayallerinin Peşinde

          12:10 Lingo Türkiye

          13:40 Sen Türkülerini Söyle

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Sen Türkülerini Söyle

          04:00 Hayallerinin Peşinde

        • 3

          KARDEŞLERİM

          Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder.

          Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          13:00 Aldatmak

          16:50 İkizler Projesi (Yabancı Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)

          02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

          05:00 Kalp Yarası

        • 4

          KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ

          Kocan Kadar Konuş filmi Bolu ve Sakarya'da çekildi. Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2015 yılında çekilmiştir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          13:00 Yerli Dizi Tekrarı

          16:00 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

          22:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

          00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)

          02:30 Kuzey Denizi (Yabancı Sinema)

          04:15 Baba Ocağı

          05:30 Güzel Köylü

        • 5

          ARKA SOKAKLAR

          Arka Sokaklar son bölümde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!

          Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.

          Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Yargı

          16:00 Yalan

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Arka Sokaklar

          23:15 Taş Kağıt Makas

          02:00 Yalan

          04:15 Müzik Arası

        • 6

          YABANİ

          Yabani sezon finaliyle bu akşam Now TV’de!

          Ece’nin kaybından sonra kimse kendisinden beklenen tepkileri vermez. Yaman dışında... Yaman, Şebnem’in onlara bıraktığı masum canın kendisi gibi ailesiz büyümesini istemez. Rüya, Alaz ve Çağla, üçünün de kardeşidir yeni doğan bebek. Fakat yaşanan trajedinin boyutu o kadar büyüktür ki herkes ayrı taraflara savrulmaktadır. Ve bir kez daha ana babaların günahlarının bedeli, suçsuz bir çocuğun sınavı olacaktır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          12:45 Yabani

          15:45 Kızıl Goncalar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Yabani

          23:30 Mucize Doktor

          02:00 Yasak Elma

          04:00 Yaz Şarkısı

          06:00 Her Yerde Sen

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