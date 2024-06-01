YABANİ

Yabani sezon finaliyle bu akşam Now TV’de!

Ece’nin kaybından sonra kimse kendisinden beklenen tepkileri vermez. Yaman dışında... Yaman, Şebnem’in onlara bıraktığı masum canın kendisi gibi ailesiz büyümesini istemez. Rüya, Alaz ve Çağla, üçünün de kardeşidir yeni doğan bebek. Fakat yaşanan trajedinin boyutu o kadar büyüktür ki herkes ayrı taraflara savrulmaktadır. Ve bir kez daha ana babaların günahlarının bedeli, suçsuz bir çocuğun sınavı olacaktır.

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:30 Mucize Doktor

02:00 Yasak Elma

04:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen