TUZAK DİZİSİ KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

TUZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.