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Tuzak dizisi oyuncuları kimler ve konusu ne? TV8'in yeni dizisi Tuzak nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tuzak dizisi oyuncuları kimler ve konusu ne?

Tuzak oyuncuları ve konusu diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisi, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesini anlatacak. İşte TV8'in yeni dizisi Tuzak konusu ve oyuncu kadrosu

19.10.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Acunmedya'nın üstlendiği Tuzak dizisi 19 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in yaptığı Tuzak dizisinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyor. İşte Tuzak dizisi oyuncuları ve konusu...

  • TUZAK DİZİSİ KONUSU 

    Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda  bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

    TUZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

  • TUZAK OYUNCU KADROSU

    Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda;

    Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler başarılı yer alıyor.

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