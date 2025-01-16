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        Haberler Magazin Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri yalanlandı

        Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram'ın vefat ettiği yönündeki haberleri yalanlandı

        Evinde düşerek iç kanama geçiren Edip Akbayram hakkında çıkan vefat haberlerine, kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi; "En yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:24
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        • 1

          Evinde düşerek iç kanama geçiren ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 75 yaşındaki Edip Akbayram, sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti. Akbayram, geçirdiği iki operasyonun ardından tedavi altına alınmıştı.

        • 2

          Geçtiğimiz saatlerde Akbayram’ın vefat ettiği yönünde haberler yayılmaya başladı. Bu iddialara sanatçının kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

        • 3

          Türkü Akbayram paylaşımında, “Babamız Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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