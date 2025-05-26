Türkşeker 111 işçi alımı yapıyor! 2025 Türkşeker 111 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şirkete bağlı iş yerlerinde engelli ve eski hükümlü kontenjan açığının kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 111 sürekli işçi alımı yapacak. Alımların 93'ü engelli, 18'i eski hükümlü kontenjanlarına yapılacak. İlana göre başvuru işlemleri, 26-30 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Türkşeker 111 işçi alımı başvuru şartları ve alım yapılacak iller hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türkşeker 111 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 ve alıma ilişkin tüm detaylar...
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 111 sürekli işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte Türkşeker 111 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu. İlana göre 26 Mayıs bugün başlayan başvurular, 30 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Türkşeker 111 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 ve alım yapılacak iller…
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI!
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 111 sürekli işçi alımı yapacak.
Alıma ilişkin ilan yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:
‘’Şirketimize bağlı iş yerlerinde Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 93 Engelli, 18 Eski Hükümlü olmak üzere toplam 111 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.
Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.
İlanen duyurulur.’’
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TÜRKŞEKER 111 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 gün açık kalacak.
Başvuru işlemleri 30 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumunun İl/şube Müdürlüklerinden yapabilecek.
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ALIM YAPILACAK ŞEKER FABRİKALARI
Türkşeker bünyesine alınacak işçilerin şehir şehir dağılımı da belli oldu. Buna göre Türkşeker işçi alımı kapsamında 14 ilde 17 farklı işyerine yapılacak 111 sürekli işçi alımı için şehir ve kontenjan dağılımı şu şekildedir:
AĞRI 3
ANKARA 11
BURDUR 8
ERCİŞ 5
EREĞLİ 10
ESKİŞEHİR 10
ILGIN 10
KARS 8
KASTAMONU 11
MALATYA 3
SUSURLUK 7
UŞAK 8
YOZGAT 10
ANKARA MAKİNE 3
TURHAL 1
ANKARA EMAF 2
AFYONKARAHİSAR 1
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KADRO DAĞILIMI VE İSTENEN ŞARTLAR
ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (93 kişi)
Kadrolar ve kişi sayıları:
Büro İşçisi (86 kişi)
En az lise mezunu
Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Engelli İşkur Tercih Belgesi gerekli
Yaş sınırı: 35
Alım yapılacak iller: Adana, Afyon, Ankara, Burdur, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, vb.
İdari Destek Görevlisi (1 kişi)
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mutfak) mezunu olmak
İl: Ankara
Şoför (1 kişi)
En az lise mezunu
D sınıfı ehliyet ve 3 yıllık deneyim
İl: Ankara
Grafiker (5 kişi)
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Grafik) mezunu olmak
İl: Ankara
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ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (18 kişi)
Kadrolar ve kişi sayıları:
Beden İşçisi (17 kişi)
EML veya dengi okullardan ilgili alanlarda mezun olmak (Makine, Elektrik, Metal, vb.)
Tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
Eski Hükümlü olduğunu gösteren belge
Yaş sınırı: 40
Alım yapılacak iller: Afyon, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tokat, vb.
Aşçı İşleri Teknisyeni (1 kişi)
EML (Metal-Döküm) mezunu olmak
3 yıl deneyim isteniyor
İl: Ankara