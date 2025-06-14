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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Efeleri ilk zaferini istiyor! Milletler Ligi Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye-Polonya maçı canlı izle! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 3. maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında Sırbistan ve Hollanda'ya yenilen Filenin Efeleri, Polonya karşısında şanssızlığını kırmak ve ilk galibiyetini almak istiyor. Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:55
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3. maçında Polonya ile karşılaşacak. Çin etabındaki ilk iki maçında Sırbistan ve Hollanda'ya3-1'lik skorlarla kaybeden Filenin Efeleri, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya maçı canlı yayın izle…

        • 2

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Polonya voleybol maçı, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 14.00'te başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Polonya maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          KADRO

          Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

          Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

          Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

          Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 6

          FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA KALAN MAÇLARI

          14 Haziran 2025

          TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

          15 Haziran 2025

          TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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