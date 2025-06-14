2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3. maçında Polonya ile karşılaşacak. Çin etabındaki ilk iki maçında Sırbistan ve Hollanda'ya3-1'lik skorlarla kaybeden Filenin Efeleri, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya maçı canlı yayın izle…