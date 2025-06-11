Filenin Efeleri maç programı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek. Milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. Ay-yıldızlıların, ilk hafta rakipleri ise Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin. Peki, Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç takvimi 2025…