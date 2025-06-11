Filenin Efeleri maç takvimi 2025: Milletler Ligi maç programı ile Filenin Efeleri Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta?
Filenin Efeleri maç programı 2025 belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. İlk hafta Çin'in ev sahipliği yapılacağı organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak. 3 hafta sonunda milliler, puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; 2025 Milletler Ligi maç programı ile Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri 1. hafta maç takvimi...
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Filenin Efeleri maç programı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek. Milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek. İlk 8 sırada bitirdiği takdirde finalde oynama hakkı kazanacak. Ay-yıldızlıların, ilk hafta rakipleri ise Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin. Peki, Milletler Ligi Türkiye voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç takvimi 2025…
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FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ’NDE SAHNE ALIYOR!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.
Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
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MİLLETLER LİGİ 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?
Milliler, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Türkiye, 11 Haziran Çarşamba günü Sırbistan, 13 Haziran Cuma günü Hollanda, 14 Haziran Cumartesi günü Polonya ve 15 Haziran Pazar günü ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
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FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
11 Haziran 2025
TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
13 Haziran 2025
TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
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FİLENİN EFELERİ KADROSU
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.
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