2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları 2. hafta maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvanın ilk haftasında oynadığı dört maçın dördünü de kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı temsilcimizin organizasyonun ikinci haftasında hangi rakiplerle karşılaşacağı, maçların ne zaman ve nerede oynanacağı voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Milletler Ligi maç programı ve Türkiye’nin rakipleri…