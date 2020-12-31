Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi. Milli yüzücü Sakçı, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.