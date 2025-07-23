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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK 2025 Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak? TCMB yıllık, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ne yönde?

        2025 Temmuz enflasyonu ne zaman açıklanacak? TCMB yıllık, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerini açıkladı

        Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. TÜİK'in paylaşacağı verilerle birlikte, yılın ikinci yarısındaki ekonomik tablo da şekillenmeye başlayacak. Özellikle memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyen 6 aylık enflasyonun ilk adımı olacak bu veri, piyasalar ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerindeki değişimi ortaya koyarak, 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin öngörüleri kamuoyuyla paylaştı. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını hangi tarihte açıklayacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:11
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        • 1

          TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz enflasyon verileri için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyonun belli olmasınan sonra, ikinci bir 6 aylık döneme Temmuz enflasyon verileri ile girilecek. Öte yandan, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınlayarak, yıllık, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerini açıkladı. Peki, TÜİK Temmuz enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

          2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        • 3

          2025 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ağustos, Pazar gününe denk geldiği için TÜİK Temmuz enflasyon verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

        • 4

          YILIN İLK 6 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI

          2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

          Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
          Ocak 27,58 4,29 5,03
          Şubat 28,67 2,97 2,27
          Mart 30,62 2,87 2,46
          Nisan 31,16 3,24 3
          Mayıs 31,17 2,10 1,53
          Haziran 30,41 1,53 1,37
        • 5

          "ENFLASYONDA YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINI GÖRECEĞİZ"

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin soru üzerine, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

          Orta Vadeli Programı şekillendirirken dört başlık koyduklarını ve programı başarıyla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

          "Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."

        • 6

          TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşmiştir.

        • 7

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 8

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,91 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 25,00 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 39,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,76‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,41‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 41,18‘inin beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

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