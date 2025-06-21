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        Haberler Dünyadan Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması: Sinemada rekabet, özel hayatta ortak nokta

        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması: Sinemada rekabet, özel hayatta ortak nokta

        Sinemanın iki güçlü ismi Tom Cruise ile Brad Pitt'in özel hayatlarında acı verici bir ortak noktaları olsa da sinema kariyerleri rekabetle geçti, yolları hiç kesişmedi. 30 yıldır aynı filmde rol almayı tercih etmeseler de bu hafta Brad Pitt'in çıkışı hayranlarını heyecanlandırdı

        Giriş: 21.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:15
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        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
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        Hollywood dünyasına en uzak insan bile olsanız, sinemadan bahsedince aklınıza ilk gelen isimler, Brad Pitt ile Tom Cruise olur tahmin ediyorum. Hiç olmazsa, bir yakışıklılık ölçütü olarak “Brad Pitt misin mübarek!” demişsinizdir bir kez de olsa… Ya da cesareti tanımlarken, “Tom Cruise gibi adam” deyivermişsinizdir… İşte öyle net kalıplarımız vardır onlar için.

        Brad Pitt ile Tom Cruise, 'Vampirle Görüşme'nin başrollerini paylaştı.

        Her ikisi de kendi filmlerinde başarıyı yakalasalar da birlikte aynı başarıya imza atmaları nadir. Hatta sadece bir kez… 1994 yapımı ‘Vampirle Görüşme’de oynamalarından bu yana sinema dünyası onları hiçbir araya getirmedi (getiremedi). Ama Brad Pitt, bu hafta kendisine yöneltilen soru üzerine ses getiren bir çıkış yaptı. Tom Cruise ile oynamak istediğini, ama bir şartı olduğunu söyledi. Aksiyon filmlerinde en tehlikeli sahnelerde bile asla dublör kullanmayan Tom Cruise’la oynama şartı olarak, “Popomu öyle uçaktan sarkıtmayacağım. Yerde olan bir filmi tekrar yaptığında birlikte oynarız” dedi. Tek cümlelik çıkış ve niyet belirtme bile her iki oyuncunun da hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Bakalım, sinema alanındaki kaderleri yeniden birleşecek mi…

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        Bugüne dek sinema alanında rekabetleri çok keskindi. Hollywood'un en başarılı oyuncularından ikisi olmalarına ve görünüşte çok sayıda ortak noktaları olmasına rağmen, Brad Pitt ile Tom Cruise'un 30 yıl öncesine dayanan, uzun süredir devam eden bir husumetleri var. İkili ilk olarak ‘Vampirle Görüşme'de birlikte çalıştıklarında karşı karşıya geldiler. Pitt, Cruise'u "Kuzey Kutbu" olarak tanımlarken, kendisini "Güney Kutbu" olarak nitelendirdi o dönemde.

        Eski rahatsızlık, yeniden nüksetmeye yakın bugünlerde… Brad Pitt, Formula 1 dünyasına geri dönen bir sürücüyü canlandırdığı yeni yarış filmi ‘F1'de, Cruise başrollü ‘Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joseph Kosinski ile çalıştı. İşte bu iş birliğinin de Cruise’u rahatsız ettiği konuşuldu kulislerde. Closer’da yer alan haberde, bir kaynağın, "30 yıldır birlikte çalışmamalarının bir nedeni var. Vampirle Görüşme’yi çekerken o kadar kötü çatıştılar ki, ikisi de bunu bir türlü aşamadı. Bunu kamuoyunda önemsiz gösteriyorlar ama birbirlerine tahammül edemedikleri bir sır değil” ifadelerine yer verildi.

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        ‘Top Gun’ın yapımcısı Jerry Bruckheimer ve Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton tarafından ortak yapımcılığı üstlenilen ‘F1’ filminin, Top Gun devam filmi ‘Maverick’in başarısını takip etmesi bekleniyor. Hatta Brad Pitt'in ilk milyar dolarlık filmi olabileceği yönünde beklentiler bile var. İşte rekorları elinde tutmaya alışkın olan Tom Cruise’un bu durumdan pek de hoşlanmadığı söyleniyor.

        Ancak anlaşmazlıkları bununla sınırlı değil. 'Vampirle Görüşme’den yıllar sonra, 2009'da kendilerini II. Dünya Savaşı dramalarıyla gişede karşı karşıya buldular. Brad Pitt, ‘Inglourious Basterds'da, Tom Cruise ise ‘Valkyrie'de rol aldı. O zamanlar filmi zirveye çıkan Pitt’in, ‘Valkyrie'yi "gülünç" olarak nitelendirdiği yazılmıştı. Ancak Pitt’in sözcüsü daha sonra bu alıntının "doğru olmadığını" açıklamıştı.

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        Hep birbirlerini yenmeye çalıştıkları sinema dünyasında, belki de kendi tercihleri olarak aynı filmlerde yolları kesişmese de özel hayatlarında kesişti.

        İkisi de ‘kaybettiklerinde’ birleşti.

        Babalık… Sinemadaki başarılarının aksine ikisinin de yenik düştüğü yer…

        Tom Cruise’un, Katie Holmes'tan olan kızı Suri, 19 yaşında. Aşk çocuğu olarak doğup büyüse de Suri, uzun yıllardır babasından uzak bir hayat yaşıyor. Tom Cruise’un, kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor. Suri, yıllarca annesinin kanatları altında yaşadı. Artık annesinden uzakta yaşıyor ve Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

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        TARİKAT AYRILIĞI

        Katie Holmes, Nisan 2005'te Tom Cruise ile sevgili olmuştu. Tanışmalarından yedi hafta sonra, Haziran 2005'te ise nişanlanmışlardı. 18 Kasım 2006'da Holmes ve Cruise, İtalya'nın Bracciano kentindeki 15'inci yüzyıldan kalma Odescalchi Kalesi'nde Scientology kilisesinin kurallarına uygun bir törenle evlendiğinde Suri 7 aylıktı.

        Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 32 yaşında olan Bella ve 30 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Tom Cruise, Kidman'dan üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden olaylı bir şekilde boşanmasının ardından, Katie Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı. Bella ve Connor’ın tıpkı Cruise gibi Scientology üyesi oldukları ve bu nedenle Cruise ile ilişkilerinde kesinti olmadığı iddia edilirken, biyolojik kızı Suri ile inanç meselesi yüzünden irtibatı kestiği konuşuldu hep.

        SOYADINDAN VAZGEÇTİ

        Katie Holmes, kendisi bu tarikata girmediği gibi kızının da girmesine izin vermemişti. İşte bu nedenle Suri ile Tom Cruise’un bağları kopmuştu. Yıllardır görüşmeyen baba kızın son bağı da soyadı ile koptu. Suri, geçen yıl reşit olur olmaz ‘Cruise’ soyadını bıraktı ve annesinin aile soyadı olan ‘Noelle'yi kullanmaya başladı. Suri, LaGuardia Lisesi'nden mezun olurken, mezun olan öğrencilerin adının yer aldığı broşürde adını ‘Suri Noelle’ olarak yazdırmıştı.

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        ÇEKİŞMELİ BOŞANMA, KAYIP ÇOCUKLAR

        Tom Cruise’un kızıyla yaşadığı kopukluğu, Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikteliğinden olan altı çocuğunda yaşadı. Bir zamanların ‘Brangelina’ adlı çifti, 2016’da ilişkilerini bitirdi. Jolie, Eylül 2016’da boşanma davasını açtı, sancılı boşanma süreci ancak geçen yıl tamamen bitti.

        2019’da resmen bekâr ilan edilseler de Hollywood tarihinin en uzun ve en çekişmeli hukuk mücadelelerinden birine imza atan oyuncu ikili, ancak 30 Aralık 2024'te boşanma anlaşmasını imzaladı. Milyonlarca dolarlık servetin bölüşülmesi, uzun bir mücadeleyi beraberinde getirmişti. Ancak Jolie'nin avukatına göre, “Jolie ve çocukların, Pitt ile paylaştıkları tüm mal varlığından feragat ettiği” şeklinde bir sonuçla boşanma gerçekleşmişti.

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        ONLAR DA SOYADLARINI DEĞİŞTİRDİ

        Brad Pitt, bu süreçte belki mal varlığının büyük bir kısmını elinde tuttu ama ailesini büyük ölçüde kaybetti. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olan çocuklarının hiçbiri, oyuncu babalarıyla görüşmüyor. Hatta aralarından üçünün, kızlarının ‘Pitt’ soyadını bıraktığı ortaya çıktı. Etiyopya'dan evlat edindikleri Zahara, en büyük biyolojik kızı Shiloh ve ikiz çocuklarından Vivienne, ‘Jolie-Pitt’ şeklinde olan soyadlarını ‘Jolie’ olarak değiştirdi.

        Üç erkek kardeşin ise bu yönde bir tercihi olup olmadığı bilinmiyor.

        Angelina Jolie, 19 Eylül 2016'da, Pitt'in kendisine ve 6 çocuğuna kötü davrandığını iddia ettiği özel bir uçak yolculuğundan günler sonra Pitt'e boşanma davası açmıştı. Jolie, Brad Pitt’in en büyük evlatlık oğulları Maddox’la içkili bir haldeyken kavga ederek ona şiddet uyguladığını iddia etmişti.

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        O sırada yapılan soruşturmalar sonrasında Brad Pitt, aklandı. Ancak boşanma davasının sürdüğü 2021’de Maddox’un, babasının soyadını kullanmak istemediği haberleri çıktı. Dolayısıyla Maddox ve diğer erkek kardeşleri Pax ve Knox’un da babalarının soyadından vazgeçmiş olma ihtimalleri var.

        Brad Pitt, boşanmayla birlikte parçalanmış aile ilişkileriyle ilgili pişmanlığını geçen hafta dile getirmişti. Yeni filmi 'F1'in Meksika'daki galasına katılan oyuncu, çocuklarıyla devam eden yabancılaşmasının ortasında, ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatırken, "Hata ne olursa olsun, sadece hatadan ders çıkar ve devam et. Bu, bir sonraki başarıya yol açacak” demişti.

        61 yaşındaki oyuncunun son sözleri dokunaklıydı:

        "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar, aile ve hepsi bu."

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        #Tom Cruise
        #Brad Pitt

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