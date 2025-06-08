TOKİ 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, arsa ödeme planı nedir?
TOKİ, Türkiye genelinde 41 farklı ilde yer alan toplam 310 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün boyunca sürecek olan açık artırmalar, İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, dilerlerse müzayedeye çevrim içi ortamda da katılım sağlayabilecek. Satışa sunulan arsalar için ödeme planında ise yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli seçenekler alıcılara sunulacak. İşte, TOKİ'nin 41 ilde gerçekleştireceği arsa satış müzayedesine dair tüm detaylar...
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirilecek müzayedelere, isteyenler çevrim içi platformlar üzerinden de katılım sağlayabilecek. Müzayedeye dahil olmak isteyenlerin, arsanın değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları şart koşuluyor. Peki, TOKİ arsa satış müzayedesi hangi tarihlerde ve hangi illerde düzenlenecek? İşte, sürece dair tüm detaylar ve merak edilenler...
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TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.
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TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.
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310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş