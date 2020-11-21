Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.
AA'nın haberine göre kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki Selvi, Çınar, Söğüt ve İncir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarası ile doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.
Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.
Kanyona ailesiyle birlikte gezmeye gelen Veysel Sülü, maneviyat başta olmak üzere doğa ile iççice vakit geçirmek için özellikle sonbahar mevsimi tercih ettiğini söyledi. Sonbaharın daha huzurlu bir mevsim olduğunu belirten Sülü, şöyle devam etti:
"Tohma Kanyonu, tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyici bir yer. Sonbaharın vermiş olduğu müthiş bir ahenk var. Yeşilin ve sarının tüm tonlarını burada görebiliyoruz. Büyülenmemek ve etkilenmemek gerçekten elde değil. Kanyon içerisindeki doğa gerçekten eşsiz. Burası adeta 'cennetten bir köşe' diyebiliriz. Burayı hiç görmeyenler çok şey kaçırıyor. Biz fotoğraf çekmek için yerlere yattık. O kadar temiz ve bakımlı. Kanyon, anlatılmayıp görülmesi gereken eşsiz bir yer."
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