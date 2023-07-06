TOGG'a zam geldi! Zamların ardından yeni TOGG fiyat listesi

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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un fiyatlarında güncellemeye gidildi. Nisan ayında 953 bin TL'den başlayan T10X fiyatları %26 oranında artış gösterdi ve paketin en düşük fiyatı 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi. İşte, yeni zamlı TOGG fiyat listesi...

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TOGG FİYAT LİSTESİ T10X'in tüm donanım seviyelerinin ve opsiyonların fiyatları... T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TLV1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL V2 Lansman Özel Paketi: 30.000 TL Panaromik Cam Tavan: 25.000 TL Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL

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"HAZİRAN AYINDA TESLİMİ PLANLANANLARDA ESKİ FİYAT GEÇERLİ OLACAK" Şirketten yapılan açıklamada haziran ayı için teslimatı planlanan ancak işlemleri tamamlanmamış araçlar için eski fiyatların geçerli olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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"Değerli Kullanıcımız, Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listemiz 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren teslim edilecek akıllı cihazlarımız için geçerli olacaktır. Teslimatının en geç Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ancak satış işlemleri tamamlanmamış siz kullanıcılarımızın T10X'lerinin fiyatı zamdan etkilenmeyecektir. Konuyu bilginize sunarız."