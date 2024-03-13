Tıp Bayramı ne zaman, yarın mı? Tıp Bayramı tarihçesi, kısaca anlamı ve önemi
Sağlık sektörünün önde gelen çalışanlarının Tıp Bayramı her yıl Mart ayında kutlanıyor. Sadece kutlamakla kalınmadığı bu özel gün bir hafta boyunca Tıp Haftası olarak da anılıyor. İlk Tıp Bayramı kutlaması ise 1919'da işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiş ve o günden bu yana tıp camiasının birlik ve dayanışma günü olarak günümüze kadar gelmiştir. Peki 2024 Tıp Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Tıp Bayramı tarihçesi, anlamı ve önemi
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Geçmişten günümüze kutlanan biridir Tıp Bayramı. Her yıl Mart ayında kutlanan Tıp Bayramı’nda kutlama mesajları ve sözleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılır. Mart ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan Tıp Bayramı tarihinde önemli gelişmeleri de barındırıyor. İşte Tıp Bayramı tarihi, anlamı ve önemi
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TIP BAYRAMI NE ZAMAN?
Tıp Bayramı her sene 14 Mart'ta, Doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının emekleri için kutlanıyor. 2024 yılında 14 Mart Tıp Bayramı Perşembe gününe denk gelecek.
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TIP BAYRAMI TARİHÇESİ
14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929–1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.
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TIP BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?
Tıp Bayramı'nın tarihi, 14 Mart 14 Mart 14 Mart 1882'de Türk hekimlerin kurduğu "Tıbbiye-i Şahane" adlı ilk tıp okulunun açılış gününe dayanır. Bu tarih, aynı zamanda ünlü Türk hekim Dr. Mustafa Behçet Efendi'nin doğum günüdür. Dr. Mustafa Behçet Efendi, Osmanlı döneminde modern tıbbın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ve Türk tıp tarihinde önemli bir figür olmuştur. Türkiye'de ilk kez 1925 yılında kutlanmaya başlanan Tıp Bayramı, zamanla Türk tıp camiası tarafından önemli bir gelenek haline gelmiştir. Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de tıp bayramı, tıp alanındaki başarıları ve sağlık çalışanlarının emeklerini kutlamak için çeşitli etkinliklerle kutlanır.