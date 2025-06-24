Thy üyelik numarası nedir? Thy üyelik numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Uçuş millerini biriktirmek, özel kampanyalardan faydalanmak ve check-in işlemlerini hızlandırmak isteyenlerin yolu Türk Hava Yolları’nın sadakat programı Miles&Smiles ile kesişiyor. Bu sistemde her yolcunun kendine özel bir üyelik numarası bulunuyor. Sık seyahat edenlerden ilk kez kayıt olanlara kadar herkesin aklındaki soruları sizin için derledik. Ayrıntılar yazımızda sizi bekliyor.

THY ÜYELİK NUMARASI NEDİR?

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Türk Hava Yolları’nın sadakat programı Miles&Smiles’a katılan her yolcuya sistem tarafından verilen, dokuz haneden oluşan özel bir kimlik numarasıdır. Bu rakamsal kod, programdaki tüm mil hareketlerinizi, statü güncellemelerinizi ve kampanya haklarınızı kişisel hesabınıza bağlar. Kısacası Miles&Smiles ekosisteminde sizin pasaportunuz konumundadır; uçuş yaptıkça, ortak markalardan alışveriş ettikçe ya da kredi kartı ile harcama gerçekleştirdikçe kazanılan miller bu numara üzerinden toplanır ve izlenir.

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THY ÜYELİK NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Henüz programa üye olmadıysanız önce Miles&Smiles web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kayıt formunu doldurur, birkaç saniye içinde numaranızı ekranda görürsünüz. Halihazırda üyeyseniz dört ana kanal bulunur: mobil uygulamanın Ana Sayfa sekmesindeki profil kutucuğu, web sitesine giriş yaptığınızda ekranın sağ üst köşesindeki ‘Hesabım’ menüsü, fiziki Miles&Smiles kartınızın ön yüzü ve THY çağrı merkezinin kimlik doğrulaması sonrasında verdiği sesli bilgilendirme.

THY ÜYELİK NUMARASI NEREDE YAZAR? Plastik ya da metal Miles&Smiles kartınız varsa, kartın sağ alt köşesinde kabartmalı olarak yer alır. Dijital kart kullanıyorsanız mobil uygulamada ‘Kartım’ sekmesine dokunduğunuzda görünür. Bunun dışında e-biletin üst kısmında yolcu adı altında, elektronik mil ekstresinde ise başlık satırının hemen yanında basılıdır. İş ortaklarından gelen kampanya e-postalarında dahi genellikle adınızla birlikte üyelik numaranız otomatik olarak eklenir. REKLAM THY ÜYELİK NUMARASI NE İŞE YARAR? Bu numara sayesinde mil biriktirme ve mil harcama işlemleriniz otomatik olarak hesabınıza yazılır; başka bir yolcunun milleri sizin hanenize karışmaz. Havalimanı kontuarlarında veya online check-in sırasında numarayı girerek ücretsiz koltuk seçimi, ekstra bagaj veya kabin yükseltme gibi avantajlardan faydalanırsınız. Ayrıca statü mil bazlı kampanyalarda, lounge erişiminde ve ortak otel-araç kiralama anlaşmalarında kimlik doğrulaması için yine bu kod talep edilir. THY ÜYELİK NUMARASI UNUTULURSA NASIL BULUNUR? Öncelikle Miles&Smiles uygulamasına telefon numaranız ya da e-posta adresiniz ile giriş yapabilir, profil ekranından numaranıza tekrar ulaşabilirsiniz. Şifre de hatırlanmıyorsa ‘Şifremi Unuttum’ adımını tamamladıktan sonra üyelik numarası da gösterilir. Kart sahibiyseniz bankanızın mobil uygulamasındaki Miles&Smiles menüsünde numara yazılı olur. Hiçbiri elinizin altında değilse 444 0 849 numaralı THY çağrı merkezini arayıp kimlik bilgilerinizi paylaşarak numaranızı güvenli doğrulama sonrası öğrenebilirsiniz; aynı işlem havalimanı satış ofislerinde de yapılır.