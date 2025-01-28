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        Haberler Bilgi Ekonomi THY UCUZ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI || 949 TL'den başlıyor... THY indirimli uçak biletleri nereden ve nasıl alınır, hangi uçuşlarda geçerli?

        THY indirimli bilet kampanyası detayları: THY indirimli uçak biletleri nereden ve nasıl alınır, ne kadar?

        Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. Şirketin açıklamasına göre indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya detayları belli oldu. Seyahatseverler ise bu noktada ''THY ucuz uçak bileti nasıl alınır? THY indirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte THY indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:16
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        • 1

          Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti detayları belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...

        • 2

          THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI

          Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor.

          THY indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içine 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

        • 3

          THY UCUZ UÇAK BİLETİ BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

          THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet satın alacak.

          Yurt içi seyahatleri ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

          Kalkış: İstanbul

          Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

          (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)

          Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

          Varış: İstanbul

          (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)

        • 5

          Kalkış: İstanbul

          Varış: Türkiye'deki diğer şehirler

          (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)

          Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler

          Varış: İstanbul

          (Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)

        • 6

          THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

          THY'nin yurt içinde geçerli indirimli bilet kampayansından yararlanmak isteyen yolcular 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden veya mobil uygulamasından biletlerini alabilirler.

        • 7

          DETAYLAR THY'NİN İNTERNET SİTESİNDE

          Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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