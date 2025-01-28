Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. THY indirimli uçak bileti detayları belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında biletler, 27-28 Ocak tarihlerinde satın alınabilecek. Peki, THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...