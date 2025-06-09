THY temettü ödeme tarihleri 2025: Türk Hava Yolları (THYAO) temettü ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar?
THY temettü ödeme takvimi 2025 Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde yatırımcılara iki taksit halinde temettü ödeyeceği belirtildi. Temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği belli oldu. Peki, THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? THYAO hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 THYAO THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar..
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THY temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), nakit temettü dağıtma kararı alarak yatırımcılarını sevindirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, 2024 yılı kârından pay başına ödenecek net temettü tutarı kesinleşti. Havayolu sektörünün liderlerinden olan THY, 2025 yılı için yatırımcılarına iki eşit taksit halinde temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutar da belli oldu. Peki, 2025 THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı…
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THY (THYAO) TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK
Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı kâr dağıtım kararını onaylayarak, hissedarlarına toplamda 9,5 milyar TL tutarında temettü dağıtacağını duyurdu.
Şirketin 2024 yılı finansal tablolarına göre, Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda 113,378 milyar TL, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ise 137,493 milyar TL dağıtılabilir net kâr elde edildi. Bu güçlü finansal performans, THY’nin 12 yıl aradan sonra temettü dağıtımına geri dönmesini sağladı.
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THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
Türk Hava Yolları (THYAO), yatırımcılarına brüt 5,85 TL, net ise 6,88 TL temettü ödemesi yapacak.
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THY TEMETTÜ ÖDEMESİ 2 TAKSİTE BÖLÜNECEK
THYAO temettü ödemesi yatırımcılara iki eşit taksit halinde yapılacak.
1. Taksit: Net 2,92 TL
2. Taksit: Net 2,92 TL
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2025 THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
THY 1. taksit ödemesi 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.
THY 2. taksit ödemesi ise 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 arasında yapılacak.