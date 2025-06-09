THY temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), nakit temettü dağıtma kararı alarak yatırımcılarını sevindirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, 2024 yılı kârından pay başına ödenecek net temettü tutarı kesinleşti. Havayolu sektörünün liderlerinden olan THY, 2025 yılı için yatırımcılarına iki eşit taksit halinde temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutar da belli oldu. Peki, 2025 THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı…