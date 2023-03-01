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TFF'nin yardım kampanyası Omuz Omuza'da ne kadar para toplandı? CANLI YAYIN! TFF Bağış kampanyası devam ediyor

İşte toplanan bağış miktarı! Türk futbol camiası deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi

Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasına hem dünyadan hem Türkiye'den destek yağdı! Kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular canlı yayına katılırken "Omuz Omuza" kampanyasında toplanan bağış miktarı 845 milyon lirayı aştı

Giriş: 01.03.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

  • Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunan Büyükekşi, "Depremden sonraki ilk gün Türkiye Futbol Federasyonu olarak 20 milyon liralık bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm Süper Lig kulüplerimiz 59 milyon lira bir bağış yaptı. Yine 1. Lig kulüpleri 5 milyon liralık bize bir bağış yaptı. Federasyon da bunun üzerine 16 milyon ekleyince, 80 milyon ile bugün bu 'Omuz Omuza' kampanyasını açıyoruz." dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

    Ayrıca dünyaca bilinen Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi isimler de kampanyaya destek oldu. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.

  • MAÇLAR İKİ HAFTA BOYUNCA ŞİFRESİZ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

  • VOLKAN DEMİREL: 100 KİŞİ TANIDIYSAM NEREDEYSE YARISINI KAYBETTİM

    Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

  • GÖKHAN ZAN: 1,5 DAKİKA İÇİNDE VEDALAŞAMIYORSUNUZ

    Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

    "100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız."

  • Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamasında şunları söyledi:

    "Acımız taze ama bu acının içinde umut ve gurur da var. Gösterdiğimiz birlikten gurur duymalıyız. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmedi. Bundan ders almayı ve geçmiş olaylardan almadığımız dersi bu sefer alarak afetlere hazır bir ülke dizayn etmeliyiz"

  • Ali Koç ayrıca barış ikliminin devam etmesini umarak şunları söyledi:

    "Ben bu ülkenin kutuplaşmasından çok rahatsız olan bir insanım. Futbol da bu kutuplaşma içinde büyük bir unsur haline geldi. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur"

  • ALİ KOÇ: FENERBAHÇE AİLESİ OLARAK GELDİĞİMİZ NOKTA 100 MİLYON TL 

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe ailesiyle birlikte 1000 konteyner bağışlamak üzere para topladık. Fenerbahçe olarak, şu ana kadar geldiğimiz nokta 100 milyon TL. Henüz yeni başladık.

  • DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY OLARAK 250 KALICI KONUT TAAHHÜT EDİYORUM

    500 konteyner satın aldık. Bölgeye 250 tane kalıcı konut yapacağız. Sayın Bakanla görüştük, proje çalışmaları yapılıyor. Bu yaklaşık 500 milyon TL tutuyor. Her taraftardan 10 lira bekliyorum, 300 milyon TL taraftardan bekliyorum. Uzun soluklu bir iş, kısa vadeli değil. Bu kampanyayı, Federasyon çatısı altında toplanmasını istiyoruz. Şu anda daha çok desteğe ihtiyacımız var. Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar yaptığımız yardımlardan 500 konteyner haricinde 250 kalıcı konut taahhüt ediyor ve taraftardan destek bekliyorum. 

  • AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ CAMİASI OLARAK 70 MİLYON TL KATKIDA BULUNUYORUZ

    Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş camiası olarak 6 tane okul taahhüt ediyoruz. Bu konuda çok çağrı vardı ve okul tarafına dikkat çekmek için 60-70 milyon tutacağını hesap ediyoruz ve bunu omuz omuza kampanyası çatısı altında tercih ettik. 70 milyon TL olarak katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün. 

  • ERDAL ALKIŞ 3 BİN KONTEYNER BAĞIŞINDA BULUNDU

    Erdal Alkış, 3 bin konteyner bağışında bulundu! 

    Erdal Alkış: 100 tane okul projemiz var. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bu 100 okulun ilk 2 tanesinin ismini Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın adını vermeyi planlamıştık. Onlar, depremin bütün Türkiye halkına anlatılmasında sembol isim olmuşlardır. Hangi okulu istiyorlarsa, o okula isimlerini vereceğim. 4 büyük kulübümüzün de adını vererek oradaki insanların sempatisini kazanabileceği onların isimlerini vereceğim. Biz bu sene yapacağımız bütün yatırımları depreme ayırdık. 25 milyon euro, o da 500 Milyon TL yapar. Gıdayla alakalı Türkiye'nin en büyük iki lojistik firmasıyla anlaştık, çalışmalarını yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 25 milyon euro'luk fasulye, nohut, un, yağ, şekil hiçbir isim, marka olmadan halkımıza dağıtımını yapacağız.

  • Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de şunları kaydetti:

    "Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."

    Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.

  • KASIMPAŞA'DAN 100 PREFABRİK EV

    Kasımpaşa adına konuşan İbrahim Yıldız da Hatayspor'la oynadıkları maçın ardından depreme Hatay'da yakalandıklarını hatırlatarak şunları söyledi: 

    "O gece oradaydık, felaketi yaşadık. Felaketin büyüklüğüne tanık olduk. Anlatmak çok zor ancak Ciner Grubu'na bağlı olan kulübümüz ilk günden bu yana yardımlarını sürdürmekte. Giyecek, yiyecek, ilaç anlamında 50 tırdan fazla malzeme gönderdik, devam ediyoruz. Nakdi talepleri karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Ayrıca oranın en önemli ihtiyacı olan konut meselesi için de Antakya'da bize gösterilen yerde 100 tane prefabrik ev yapıyoruz. Tüm eşyaları hazır ve çevre düzenlemesi yapılmış vaziyette depremzedelere teslim edeceğiz. Bu kampanya da devam edecek, sanırım Kahramanmaraş'ta da benzer bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu işi bir süre sürdürmek önemli. El birliği ile çalışmalarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Milletçe bu işin altından kalkacağız"

  • A MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN 6 MİLYON TL 

    Hakan Çalhanoğlu: A Milli Takım futbolcuları olarak depremin ilk gününden itibaren seferber olduk. Omuz Omuza kampanyasına da kayıtsız kalamazdık. Biz de 6 milyon liralık bağışta bulunma kararı aldık.

  • Cantürk Alagöz, Iğdır Spor Kulübü olarak 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Flo Ayakkabı, 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Çağlayan Çetin, Trendyol adına 50 milyon TL bağışladı. 

    Nevzat Kaya, Muşspor adına 3 milyon TL bağışta bulundu.

  • Şenol Güneş: Yaraları sarmak için milletimizin büyüklüğünü tekrar gördük. Türkiye Omuz omuza tek yürek. Son maçımızda çocuklarımıza gönderilen oyuncakların tüm dünyaya etkisi olduğuna inanıyorum. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Futbol ve sanat, nefes alma alanıdır ama bugün aldığımız nefesi bile geri veriyoruz.

  • Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Napoli futbolcusu Elif Elmas, eski takım arkadaşı Altay Bayındır'ı arayarak Napoli futbolcuları olarak 100 bin Euro bağışta bulunduklarını söyledi. 

  • 1. Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpspor taraftarlarının 1 milyon 250 bin lira bağışta bulunduğunu, futbolcuların da primlerinden keserek bağış yaptığını ve meblağın toplamda 2 milyon 250 bin liraya ulaştığını açıkladı. Özkaya yönetim olarak bu meblağı 5 milyon liraya tamamladıklarını duyurdu. 

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor'un sezonun geri kalanında oynayacağı tüm iç saha maçlarından elde edilecek geliri ve buna ek olarak 10 milyon TL'nin daha Omuz Omuza kampanyasına bağışlanacağını açıkladı.

  • Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir kulübü adına 2 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

  • Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez 1100 konteyner bağışladı. 

    Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk, 1 milyon TL bağışladı. 

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları olarak deprem saatini sembolen 4 milyon 170 bin TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Bu rakam daha sonra ise 5 milyon TL'ye yuvarlandı. 

  • Deprem bölgesine giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şunları söyledi:

    "Bakanımıza bir proje anlattım, hesapladık ve büyük bir rakam çıktı. Bana meblayı nasıl karşılayacağımızı sordu. '30 milyon taraftarımız var, her taraftarımdan 10 lira bağış alsam bunu karşılıyor muyum?' dedim. 'Evet' dedi. Tüm Galatasaraylılara çağrı yapıyorum, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmalıyız."

  • Fatih Terim açıklamalar ve çağrılar yaparak şunları söyledi:

    "Hepimizin bu zor günlerinde birkaç şeye değinmek istiyorum. Bu ülkeye borcumuz var. Sıkıntılı, zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey birliktelik. Hiç kuşku yok ki, bugün her zamankinden daha çok bilime, emeğe ve vizyona ihtiyacımız var"

     

  • "Sporun nasıl bir birleştirici gücü olduğunu yaşayan, bilen biriyim. Gençlerin ve çocukların, sporla nasıl değiştiğini 50 seneye yakın olan futbol hayatımda çok yakından gördüm. Afet bölgesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir şeyler düşünmek zorundayız."

  • Av. Dr. Rezan Epözdemir de canlı yayına katılarak 2 milyon TL bağışta bulundu. Epözdemir ayrıca depremzedelere hukuki destekler vereceklerini de dile getirdi.

  • Kerem Aktürkoğlu: Bir kardeşimiz krampon parasını bağışladı. Ben de onunla iletişimde olacağım, ona bir krampon hediye edeceğim.

  • Belçika ekiplerinden Westerlo'nun ikinci başkanı Hasan Çetinkaya, kulüp ve futbolcular olarak 10 milyon TL bağışta bulundu.

  • Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp olarak Omuz omuza yardım kampanyasına 7 milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

  • İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulüp olarak Omuz Omuza yardım kampanyasına 5 milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

  • Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar, 5 Milyon TL'lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 10 milyon TL'lik bağış miktarını 20 milyon TL olarak güncelledi. 

  • Altay Bayındır: Bir kardeşimiz forma almak için biriktirdiği parayı yolladı, ben de ona forma yollayacağım.

  • Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur: Juan Mata ve Bafetimbi Gomis depremzedeler için 4’er Milyon TL bağışta bulundu.

    Fatih Terim: Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti "bitti" demeden bitmez.

  • Cenk Tosun: Galatasaray forması almak için para biriktiren bir kardeşimiz kumbarasındaki 200 TL'yi bağışladı. Numarasını aldım, Kerem'e ileteceğim. Kerem de ona inşallah imzalı bir forma gönderir.

  • 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, dernek olarak 10 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

  • Hagi: Kaybedecek vakit yok. Herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum.

    Alex De Souza: Türkiye, ne yazık ki çok büyük bir doğal afet yaşadı ve yardıma ihtiyacı var. Bu felaketi Brezilya'dan takip ediyoruz. Mümkün olan her şekilde yardımcı olabilmek için buradayız. Ricam, bir şekilde herkesin yardımda bulunması.

    Pep Guardiola: Türkiye ve Suriye'deki felaketten çok sayıda insan etkilendi. Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın.

  • Stefan Kuntz: Türkiye benim ikinci evim. Almanya'daki Türk vatandaşlarımız da beni sahiplendi. Son milli maçlarda Diyarbakır ve Gaziantep'e giderek oradaki insanlarla bağ kurmuştuk. Yaklaşık 90 ülke, Türkiye'ye destek oldu. Bu da Türkiye'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Kasiyerlik yapmam tamamen farkındalık yaratmak içindi. Bu farkındalık esnasında yaklaşık 50 bin euro topladık. Almanya'da da insanlar Türkiye için omuz omuza.

  • ÜÇ BÜYÜKLER HAZIRLIK TURNUVASI YAPACAK

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, depremzede vatandaşlarımızın yararına yaz döneminde hazırlık turnuvası yapacak.

  • Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Omuz Omuza" yardım kampanyasına telefonla bağlandı ve "Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." dedi.

    Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."

     

    Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türk insanının acısını paylaştığını anlatarak, "Gerçekten bu trajedi asrın felaketi. Ama büyük Türk milletinin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Maalesef çok insan hayatını kaybetti ama artık geleceği görüp ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Büyük dayanışma ve birlik gördüm. Türk insanını bunun için tebrik ediyorum." diye konuştu.

     

  • Kayıpların geri gelmeyeceğini ancak gelecek adına iyi şeyler yapabileceklerini kaydeden Jesus, "Bu bağışlar insanların hayatlarına devam etmeleri için çok önemli. Umuyorum ki insanlar bu yardımları devam ettirecekler. Burada olmaktan çok mutluyum. Yardımımız az da olsa çok da olsa önemli olan insanların yüreklerine dokunmak. Bunu yapıp onların acılarını azaltacağız." ifadelerini kullandı.

  • Kampanyada yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Korkunç trajedi oldu maalesef. Yas sadece Türkiye için değil, bütün dünya için. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık, elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık. Fakat Türk milleti bu durumda çok güçlü bir millet olduğunu gösterdi, böyle bir trajedi karşısında çok güzel bir şekilde davrandı. Böyle yardımlar yaparak biz de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Bunlar küçük şeyler belki ama biz kalbimizde sizin yanınızda, sizlerle beraber olacağız." görüşünü paylaştı.

  • Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise futbolun bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktararak, "Ben biraz uzak mesafeden yaşadım depremi. Ve bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum. Bu gibi trajedilerde en önemli şey, yardımların bir an evvel ulaşması. İnsanların hemen yardıma koşması hem ekonomik hem de duygusal açıdan önemli." şeklinde konuştu.

  • Bu gibi olaylardan sonra böyle yardım hareketlerinde bulunmanın, acıları biraz hafifletmeye çalışmanın önemine değinen İtalyan teknik adam, "Türkiye hakikaten eli açık bir ülke. Ülkemde de böyle olaylar oldu. Bu derece, bu şiddette değildi. Onun için Türkiye'den tanıdığım ve tanımadığım insanların bu yardımları yapması benim için çok güzel. Bu psikolojik açıdan da çok önemli ve biz desteğimizi her şekilde vermek istiyoruz. Ben daima sizinle beraberim, elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

  • Mikel Arteta: Maalesef Türkiye'deki depremler nedeniyle şoktayız. Bu yüzden şu anda yardımınıza ihtiyacımız var.

    Arsene Wenger: Türk halkının bu çok zor zamanda yardımınıza ihtiyacı var. Sizi imkanınız varsa yardıma çağırıyoruz.

    Kaka: Hep beraber Türkiye için bir araya gelelim.

    Jürgen Klopp: Kaybedecek vakit yok. Bağış yaparak destek olabilirsiniz.

    İlkay Gündoğan: Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye! Şimdi destek zamanı.

    Reece James: Eğer bugün bağış yaparsanız, orada bulunanlara yardım etmiş olacaksınız.

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