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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den yabancı kuralı güncellemesi! - Futbol Haberleri

        TFF'den yabancı kuralı güncellemesi!

        TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:56
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        TFF'den yabancı kuralı güncellemesi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, 12+2 olan yabancı kuralında güncellemeye gitti.

        Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

        İşte TFF'den yapılan açıklama:

        Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu

        bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

        A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri

        aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –

        2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

        A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının

        kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu

        sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.

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