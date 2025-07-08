TFF'den yabancı kuralı güncellemesi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 12+2 olan yabancı kuralında güncellemeye gitti.

Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.

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İşte TFF'den yapılan açıklama:

Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu

bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri

aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –

2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının

kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu

sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.