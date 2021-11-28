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Teşkilat oyuncuları isimleri ne? Teşkilat dizisi hangi gün, ne zaman? İşte merak edilenler

Teşkilat oyuncuları isimleri araştırılıyor. Tims & B imzasıyla her hafta Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinin yeni sezonunda da heyecan durulmuyor. Bu yıl yeni sezonuyla izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Teşkilat yeni sezon oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

28.11.2021 - 20:14 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

    Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

    TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? 

    Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…

  • Yavuz Bingöl

    ADEM

    Sokağın nabzını çok iyi tutan, Teşkilat içinde hâlâ saygı duyulan bir isim. 

  • Ezgi Eyüboğlu

    CEREN

    Bir ajanın sahip olacağı tüm yeteneklere sahip, Serdar'la tehlikeli bir ilişkide...

     

  • Ahmet Uğur Say

    GÜRCAN

    Ekibin siber uzmanı, teknolojinin olduğu her alanda söz sahibi

  • Tuncer Salman

    HAKKI

    Yılların tecrübesiyle insan davranışlarının analizinde uzman olmuş, tehlikenin kokusunu çok önceden alan 

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