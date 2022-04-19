Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar tarafından 19 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başladı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 19 Nisan Salı akşamı; Show TV’de Baba, ATV’de Destan, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1’de Masumlar Apartmanı, Kanal D’de Üç Kız Kardeş dizileri ve TV 8’de Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 19 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;