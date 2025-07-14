Telefonunuz sıcaktan uyarı mı vermeye başladı? Yaz sıcaklarında telefonunuzun alev alev ısınmasını engellemenin yolları!

TELEFONU DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUN

Telefonların en hızlı ısındığı durumların başında doğrudan güneş ışığına maruz kalmak gelir.

Sahilde, arabada ya da dışarıda güneşli bir ortamda telefonu açıkta bırakmak ciddi bir ısınmaya neden olur. Bu nedenle cihazı serin ve gölge bir yerde tutmak, aşırı ısınmanın önüne geçmenin ilk adımıdır.